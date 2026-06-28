Çorum'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan sürücülerden Sefer Gökçe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sefer Gökçe idaresindeki 06 TKN 89 plakalı otomobil ile O.U.'nun kullandığı 06 YKD 13 plakalı hafif ticari araç Bayat Mahallesi Yeni Osmancık Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Sefer Gökçe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.