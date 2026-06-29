Çorum'da Ece Holding bünyesinde faaliyet gösteren ISVEA, 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayarak Borsa İstanbul’a güçlü bir adım atıyor.

Vitrifiye seramik ve banyo ürünleri sektörünün dünyadaki en köklü ve saygın markalarından biri olan, 2013 yılından bu yana Türk sanayisinin öncü gruplarından Ece Holding çatısı altında küresel operasyonlarını sürdüren İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (“ISVEA”), Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (“SPK”) onay alarak halka arz sürecini resmen başlattı.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzda, şirketin payları 20,90 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunuluyor.

ISVEA, bu halka arzla birlikte Borsa İstanbul A.Ş. (“BIST”) için de tarihi bir ilke imza atacak. Şirket, BIST’te, ana işi tamamen vitrifiye seramik ve banyo ürünleri olan ilk şirket unvanıyla ve “ISVEA” kodu ile işlem görmeye başlayarak yatırımcılara doğrudan bu niş sektöre ortak olma fırsatı sunuyor.

Halka arz süreci kapsamında, Şirket’in mevcut 220.000.000 TL olan sermayesi 60.000.000 TL artırılarak 280.000.000 TL’ye yükseltilecek. Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 60.000.000 TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortaklara ait 7.000.000 TL nominal değerli paylar da ortak satışı kapsamında halka arz sürecine dahil edilecek.

Yarım Asırlık İtalyan Estetiği, Türk Üretim Gücüyle Borsada

1962 yılında İtalya’da vitrifiye seramik üreticisi olarak kurulan ve özgün İtalyan tasarım çizgisini yüksek teknolojiyle birleştiren ISVEA, banyo felsefesini yeniden tanımlayan ödüllü tasarımlarıyla dünya genelinde güçlü bir pazar payına sahip.

2013 yılında Ece Holding bünyesine katılmasıyla birlikte Türkiye'deki modern üretim gücünü arkasına alan marka, hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda lüks ve premium segment banyo çözümlerinde lider oyuncular arasında yer alıyor.

Anadolu’da Üretim Avantajı ve 5 Fabrikayla Gelen Küresel Güç

Ece Holding’in sanayi tecrübesini arkasına alan ISVEA, operasyonel gücünü toplam 5 modern fabrikasıyla en üst seviyeye taşıyor. Üretim üssünün Anadolu’da yer almasının getirdiği lojistik, operasyonel maliyet ve nitelikli iş gücü avantajlarını stratejik bir kaldıraç olarak kullanan şirket; sürdürülebilir üretim maliyetleri sayesinde küresel rekabette öne çıkıyor.

Bu güçlü üretim altyapısı, şirketin ihracattaki başarısını da perçinliyor. Sektörün lider oyuncularından biri olan marka, 2026 Yılı Ocak - Mayıs dönemi ihracatçı birliği verilerine göre, vitrifiye seramik alanında Türkiye’nin en büyük 2. ihracatçısı konumunda yer alırken, dünya çapında ise 21. büyük üretici olarak ülkeyi uluslararası pazarda temsil ediyor.