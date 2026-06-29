Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Haliç kongre Merkezi’nde yapılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde, Arca Savunma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgür Rodoplu, mal ihracatı kategorisinde 4’üncülük ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Arca’nın savunma sanayi alanındaki ihracat birinciliği ödülünü ise, Genel Müdür İlknur Dutak Pamir’e, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe verdiler.