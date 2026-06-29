Merhum İsmail Öztuna’nın eşi, emekli polis memuru Mücahit Öztuna ve Mefaret Karamanlıoğlu’nun anneleri, merhum Rüştü Hacırecepoğlu’nun kız kardeşi, sanayi esnafından Semavi Karamanlıoğlu’nun kayınvalidesi olan Hacer Öztuna (86) bir süredir rahatsızlığı nedeni ile hastanede tedavi görüyordu.

Emre, Şevket ve Mehmet Ali Karamanlıoğlu’nun anneanneleri Hacer Öztuna, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merhumun cenazesi bugün (29 Haziran 2026 Pazartesi günü) öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ