Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kamuoyunda yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunan personel için pasaport.meb.gov.tr adresini hizmete açtı.

Bu adımla birlikte okul ve ilçe müdürlükleri üzerinden yürütülen fiziki evrak takibi dönemi kapandı.

YENİ DİJİTAL SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Hak sahibi öğretmen ve bakanlık çalışanları, tüm işlemlerini doğrudan yeni açılan internet platformu üzerinden tamamlayacak. Doğrudan dijital sistem üzerinden yapılan başvurular sayesinde, personelin farklı kurumlar arasında elden belge taşıması ve dilekçe takibi yapması gerekmeyecek.

Sistem üzerinden yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından, başvurusu uygun görülen personele onay bilgisi SMS yoluyla iletilecek. Sürecin hızlanmasıyla birlikte özellikle yaz dönemi yurt dışı planı yapan personelin zaman kaybı önlenecek.

ESKİ USUL BAŞVURULAR SONA ERDİ Mİ?

Yeni düzenleme kapsamında okul idareleri ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin başvuru onay süreçlerindeki eski rolleri kaldırıldı. Elden belge teslimine ve kurumlar arası fiziki yazışmalara dayalı eski yöntem tamamen devre dışı bırakıldı.