Çorum’da afet ve acil durumlara yönelik hazırlık kapasitesinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin etkin şekilde planlanması amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Yerel Düzey Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı kapsamında düzenlenecek 2026 Yılı Afet Sağlık Grubu Masa Başı Tatbikatı öncesinde yapılan hazırlık toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğü Hattuşa Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Anılcan Tahsin Karahan başkanlığında düzenlenen toplantıya; İl Emniyet Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Türk Kızılay Çorum Şubesi, özel hastaneler ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, TAMP kapsamında Afet Sağlık Grubu’nun görev, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı şekilde ele alınırken, ana ve destek çözüm ortaklarının afet ve acil durumlarda yürüteceği çalışmalar kapsamlı biçimde değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, kaynakların etkin kullanımı ve haberleşme süreçlerinin kesintisiz yürütülmesine yönelik planlamalar gözden geçirildi.

Gerçekleştirilecek masa başı tatbikatına ilişkin senaryo ve müdahale aşamaları da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Olay yönetim süreçleri, görev paylaşımı, lojistik destek, hasta sevk ve nakil organizasyonu ile sağlık tesislerinin hizmet sürekliliği gibi başlıklar üzerinde detaylı değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcı kurumların görüş ve önerileri doğrultusunda tatbikatın uygulama esasları netleştirildi.

Toplantıda ayrıca, olası deprem, sel, yangın ve endüstriyel kazalar gibi afet durumlarında sağlık hizmetlerinin hızlı, etkin ve kesintisiz sunulabilmesi için mevcut kapasite analiz edildi. Afetlerde can kayıplarının en aza indirilmesi için kurumlar arası güçlü iş birliği ve etkin iletişimin hayati önemde olduğu vurgulandı.

Muhabir: SELDA FINDIK