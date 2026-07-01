İŞKUR İl Müdürlüğü ile Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yapılması planlanan ve 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirilmesi öngörülen kura çekilişinin, noterliğin iş yoğunluğu ve resmi programındaki zorunlu değişiklikler nedeniyle ileri bir tarihe alındığı bildirildi.
Yapılan açıklamaya göre, İUP kura çekilişi 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.
Yetkililer, adayların yeni tarih ve saat doğrultusunda hazır bulunmaları gerektiğini bildirdi.

Başvurular başladı! Çorum'da 35 personel alınacak
Başvurular başladı! Çorum'da 35 personel alınacak
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Muhabir: NURDAN AKBAŞ