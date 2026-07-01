İŞKUR İl Müdürlüğü ile Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yapılması planlanan ve 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirilmesi öngörülen kura çekilişinin, noterliğin iş yoğunluğu ve resmi programındaki zorunlu değişiklikler nedeniyle ileri bir tarihe alındığı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, İUP kura çekilişi 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

Yetkililer, adayların yeni tarih ve saat doğrultusunda hazır bulunmaları gerektiğini bildirdi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ