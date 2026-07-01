Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Eryücel’in kayınbabası Gazi Şen hayatını kaybetti.

Gazi Şen’in vefat haberi, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğarken, MHP camiasında da üzüntüyle karşılandı.

Acı haberin ardından MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da bir başsağlığı mesajı yayımladı. Çıplak, mesajında Gazi Şen’e Allah’tan rahmet dileyerek, başta Sinan Eryücel olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

Gazi Şen öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazeye MHP İl Başkanı Çıplak ile birlikte, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcı, İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR