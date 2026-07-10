Kaza, Söğütlü Evler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 ADU 711 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 2,5 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada otomobilde bulunan K.G. ve S.G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından dereden çıkartılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı