Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayırı'ndaki evinden dün öğleden sonra ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Enes Eymen D. ve aynı mahalledeki arkadaşının bulunması için ailesi vatandaşlardan yardım istemişti.



Yapılan çalışmalar ve gelen ihbarlar sonucunda Enes Eymen D. sağ salim bulundu. Küçük çocuklar ailesine teslim edilirken, yakınları büyük sevinç yaşadı.



Arama çalışmalarına destek veren, ihbarda bulunan ve duyarlılık gösteren tüm vatandaşlara teşekkür edildi. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ