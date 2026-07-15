İSİG Meclisi haziran ayı verileri açıklandı. Yapılan açıklamada, “Yüzde 71’ini ulusal basından; yüzde 29’unu ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Haziran ayında en az 228 işçi hayatını kaybetti. Böylece 2026 yılının ilk altı ayında iş cinayeti sayısı (Ocak 155, Şubat 129, Mart 149, Nisan 190, Mayıs 212, Haziran 228) 1063’e ulaştı” ifadelerine yer verildi.

75’i SANAYİ KURULUŞUNDA

En çok ölümün tarım, inşaat, taşımacılık ve metal işkolunda meydana geldiği belirtilen açıklamada, “Tarımda orman işçileri, çobanlar, tarım işçileri ve çiftçiler, besiciler, arıcılar, balıkçılar; inşaatta TOKİ, Emlak Konut, kamu kurum inşaatları-tadilatları ve deprem bölgesi işçileri; taşımacılıkta tır, tanker, kamyon, otobüs, kargo, taksi şoförleri ile moto kuryeler; metalde ise dev metalürji, çelik, boru, bina tesisatları üreten fabrika ve OSB’lerdeki atölye işçilerinin ölümleri… Sektörel olarak bakarsak 75 sanayi, 56 inşaat, 54 tarım ve 43 hizmet sektörü işçisi hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

‘6 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ’

3’ü inşaat, 2’si tarım ve 1’i cam olmak üzere toplam 6 çocuğun haziran ayında hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, “ezilme, göçük nedeniyle 55 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 35 işçi; trafik, servis kazası nedeniyle 35 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 33 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 18 işçi; şiddet nedeniyle 10 işçi; intihar nedeniyle 9 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 7 işçi; patlama, yanma nedeniyle 5 işçi; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 3 işçi; kesilme, kopma nedeniyle 1 işçi; diğer nedenlerden dolayı 17 işçi hayatını kaybetti” denildi.

‘İSTANBUL’DA 28 ÖLÜM’

En çok ölümün 28 ile İstanbul’da yaşandığı belirtilen açıklamada, 11 ölüm Bursa’da; 9’ar ölüm Kütahya ve Şanlıurfa’da; 7’şer ölüm Antalya ve Samsun’da; 6’şar ölüm Ankara ve Manisa’da; 5’şer ölüm İzmir, Kayseri, Muğla, Sakarya ve Rusya’da olduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada Çorum'da bir ayda en az 1 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

