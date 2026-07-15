Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Türkiye genelindeki tüm camilerde sela okunacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde anma programları düzenleyecek. Etkinlikler kapsamında 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te bütün camilerde eş zamanlı sela okunacak.

CAMİLERDE HATİM VE MEVLİT

PROGRAMLARI DÜZENLENECEK

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek programlar kapsamında, 15 Temmuz şehitleri için tüm camilerde hatm-i şerif okunacak. Yarın öğle namazı öncesinde müftülükler tarafından belirlenen merkez camilerde mevlid-i şerif programları gerçekleştirilecek.

Camilerde gün boyunca Kur’an-ı Kerim tilavetlerine yer verilecek ve şehitler için dualar edilecek. Programlarda 15 Temmuz gecesi yaşananlar ile darbe girişimine karşı verilen mücadelenin önemi anlatılacak.

IŞIKLAR SABAHA KADAR AÇIK

15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te okunacak selanın ardından camilerin minare ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak. Merkez camiler ile anma programlarının düzenlendiği alanlara yakın camiler de vatandaşların ibadetine açık olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, uygulamayla 15 Temmuz gecesi gösterilen toplumsal dayanışmanın ve direniş ruhunun canlı tutulmasını amaçlıyor. Türkiye genelindeki camilerde eş zamanlı gerçekleştirilecek programlara vatandaşların da katılım sağlaması bekleniyor.

KUR’AN KURSLARINDA

15 TEMMUZ ETKİNLİĞİ

Yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik “15 Temmuz ve Din Görevlileri” temalı programlar düzenlenecek. Etkinliklerde öğrencilere 15 Temmuz’un tarihî ve toplumsal önemi hakkında bilgi verilecek. Perşembe günü bazı camilerde gençlerin katılımının teşvik edileceği sabah namazı buluşmaları da gerçekleştirilecek. Gençlik koordinatörleri tarafından Diyanet gençlik merkezlerinde bilinçlendirme ve anma programları yapılacak.

ŞEHİTLİKLER VE GAZİ

AİLELERİNE ZİYARET

İl ve ilçe müftülükleri tarafından 15 Temmuz şehitlerinin kabirleri ziyaret edilecek. Programlar kapsamında şehit yakınları ve gazilerle de bir araya gelinerek destek ve dayanışma mesajları verilecek. Hafta boyunca kent meydanlarında düzenlenecek anma etkinliklerinde Kur’an-ı Kerim okunacak ve şehitler için dualar edilecek. Temmuz ayı boyunca camilerde yapılacak vaaz ve irşat faaliyetlerinde de 15 Temmuz ruhu ve millî birlik bilinci ele alınacak.

Muhabir: Anadolu Ajansı