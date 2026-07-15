Çorum Belediyesi, 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında şehrin zengin mutfak kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla "Çorum Yemekleri Yarışması" düzenliyor.

Bedesten önünde 24 Temmuz Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek yarışmada, katılımcılar Çorum'un tescilli lezzetlerini hazırlayarak hünerlerini sergileyecek. Yarışma; Çorum Su Böreği, Çorum Baklavası, Çorum Kuru Mantı ve Çorum Şekerlemesi olmak üzere dört ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında yarışmacılar, Çorum'da yetiştirilen yerel ürünleri kullanarak hazırlayacakları yemeklerle hem geleneksel tarifleri yaşatacak hem de yöresel mutfağın zenginliğini jüri üyelerinin beğenisine sunacak.

Yarışmada her kategoride dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek.

Yerel gastronomi kültürünün tanıtımına katkı sağlayacak yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, 24 Temmuz 2026 Cuma günü (yarışma günü) saat 13.00’e kadar, https://u.corum.bel.tr/corum-yemekleri adresi üzerinden başvuru yapabilecekler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR