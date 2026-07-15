Ticaret Bakanlığı, Ocak-Haziran döneminde, 21 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 50 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi.

50 İLDE İHRACAT ARTTI

Ticaret Bakanlığı Haziran ayı ve yılın ilk 6 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul geçen ay 4 milyar 817 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 arttı. İstanbul'u, 3 milyar 916 milyon dolarla ve yüzde 23,8 artışla Kocaeli izlerken, 2 milyar 184 milyon dolar ve yüzde 20,6 yükselişle İzmir takip etti. Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 693 milyon 755 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 449 milyon 67 bin dolarla kazanlar makineler, 444 milyon 744 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 361 milyon 261 bin dolarla en fazla dış satım yapılan sektör oldu. Bu faslı, 500 milyon 637 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar, 333 milyon 144 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar takip etti. İzmir'in ihracatında, mineral yakıtlar ve yağlar 484 milyon 374 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından, 221 milyon 508 bin dolarla demir ve çelik, 185 milyon 287 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

Haziranda yıllık bazda ihracatını en fazla artıran iller sıralamasında, İstanbul 1 milyar 42 milyon dolarlık artışla ilk sırada yer aldı. Bu ili, 753 milyon dolarla Kocaeli, 374 milyon dolarla İzmir izledi.

ÇORUM’UN İHRACATI

2.3 MİLYAR DOLAR

2024 yılını 4 milyar 311 milyon, 2025 yılını ise 6 milyar 209 milyon dolar ihracat ile kapatarak arka arkaya rekorlarını yenileyen Çorum, 2026 yılının ilk 6 ayında 3 milyar 340 milyon 600 bin dolarlık ihracat yaptı. Haziran ayında faaliyet illerine göre Çorum’un ihracat oranı ise 301 milyon dolar oldu.

Buna göre Çorum’da Ocak ayında 417 milyon dolar, Şubat ayında 350 milyon dolar, Mart ayında 364 milyon dolar, Nisan ayında 479 milyon dolar, Mayıs ayında 436 milyon ve Haziran ayında ise 301milyon dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi