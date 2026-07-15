Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği’nin (KA-DER) 2026 yılı kapsamında hazırladığı “Kanserle Hayata Tutulan Eller” projesi resmen başladı.

Kanser hastaları ve yakınlarına yönelik farkındalık, destek ve dayanışma çalışmalarının yürütülmesinin hedeflendiği “Kanserle Hayata Tutulan Eller” projesi İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve destek alması kararlaştırılmıştı.

Proje kapsamında düzenlenen açılış töreni Kadeş Barış Meydanı’ndaki Belediye Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Açılışa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fatih Bilgili, KA-DER Başkanı Bekir Şahin, KA-DER yöneticileri, üyeleri ve derneği katkı sağlayan hayırsever iş insanları katıldı.

İçişleri Bakanlığı’na sundukları projenin geçtiğini belirterek projenin kanserle mücadele eden bireylere ve ailelerine destek olmayı amaçladıklarını anlatan KA-DER Başkanı Şahin, başta Çorumlu hemşehrimiz İçişleri Bakanı Mustafa Şimşek olmak üzere destek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Hitit Üniversitesi Rektörü Öztürk de konuşmasında KA-DER’in projelerinin her zaman kendilerini heyecanlandırdığını, akademik olarak bu projelere ellerinden gelen desteği verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini, bu projenin de güzel sonuçlar doğuracağına inandığını sözlerine ekledi.



Törende konuşan Belediye Başkanı Aşgın da katılımcıları selamladıktan sonra acıları ve mutlulukları paylaşarak yaşadığımız cennet bir vatanda olduğumuzu, 15 Temmuz’un da Türk’e gem vurulamayacağının, vatanına göz dikenlerin gözünün oyulacağının bir kez daha tüm dünyaya gösterildiği bir gün olduğunu hatırlattı.

Tüm 15 Temmuz olmak üzere Bedir’den, Uhud’a, Malazgirt’ten, Çanakkale’ye tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Başkan Aşgın, KA-DER’in ilimizde önemli işler yapmaya çalışan bir dernek olduğunu, toplumu bilinçlendirme adına güzel işlere imza atan Bekir Şahin ve yönetimini de tebrik etti.

Konuşmasının devamında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin artık Çorumlu olduğunu hatırlatarak ilimizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarına destek alma adına proje hazırlamaları çağrısında da bulunan Belediye Başkanı Aşgın, “Çorum’dan gidecek her bir projeye önemli destekler alınabilecek bir dönemdeyiz. Bu nedenle tüm STK’ları proje yapmaya davet ediyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Kanserin sadece bireylerin değil tüm toplumu etkileyen bir hastalık olduğunu anlatarak “Ama biliyoruz ki, erken teşhis, doğru tedavi süreci ve birlikte dayanışma ruhu ile başarı elde edilen bir hastalık” diyen Vali Yardımcısı Mercan ise devletimizin bu noktada koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması için ciddi adımlar attığını, farkındalığın artması için de dernekçiliğin önemli olduğunu açıkladı.



Çorum Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği’nin de ilimizde kanser hastalarına yönelik faaliyetleri ile dikkat çeken bir dernek olduğunu söyleyerek Dernek Başkanı Şahin ve yönetimine teşekkür eden Mercan, İçişleri Bakanlığı’nın dijital bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadele projelerine öncelik verdiğini ancak diğer projelere de önemli destekler sağladığını, bu nedenle Çorum’dan sivil toplum kuruluşlarının çok sayıda proje hazırlayarak Bakanlığa sunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından derneğe katkısı bulunan Vali Ali Çalgan’ın plaketini Vali Yardımcısı Yeliz Mercan’a Dernek Başkanı Bekir Şahin verirken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fatih Bilgili ve derneğin bağışçısı iş insanlarına dernek yönetici ve üyeleri tarafından iletildi.

Proje açılış toplantısı Kadeş Barış Meydanı’nda çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.