15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çorum merkeze bağlı Eskikaradona Köyü’ndeki iki şehidimiz dualarla anıldı.

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önündeki saldırıda vatanın birliği, dirliği ve bütünlüğü için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen Çorumlu üniversite öğrencisi Mustafa Avcu ve terör şehidi Jandarma Er Hamza Bıçakcı’nın kabri protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Türçay Aksoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve askeri yetkililerin hazır bulunduğu anmada ilk olarak şehitlerimizin aileleri ziyaret edildi.

Devletimizin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğu vurgulanan ziyarette, şehitlerin emaneti olan ailelerine sağlık ve huzur temennileri iletilirken, fedakârlıkları ve metanetleri dolayısıyla da teşekkür edildi. Ayrıca: “Rabb'im; şanlı tarihimiz boyunca bizleri vatansız, ezansız ve bayraksız bırakmadı; bırakmasın inşallah. Şehitlerimize bir kez daha Mevla'dan rahmet niyaz ediyoruz. Allah, onlardan razı olsun” görüşüne yer verildi.

Daha sonra Şehit Mustafa Avcu ile Jandarma Er Hamza Bıçakcı’nın kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Şehit kabirleri başında İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç tarafından Mevlid-i Şerif okunarak tüm şehitler için dua edildi.

Muhabir: Haber Merkezi