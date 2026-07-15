Çorum tarihinin en büyük arsa satışı olarak kayıtlara geçen ihale, Çorum Belediyesi Konferans Salonu'nda belediye encümeni huzurunda gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 17 bin 991 metrekare büyüklüğündeki arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı.

Muhammen bedeli 592 milyon 500 bin lira olarak belirlenen arsa, kapalı teklif artırma usulüyle ihaleye sunuldu.

İhaleyi, ortak girişim olarak ihaleye katılan Arap Erol, Seydi Kaya ve Uzay İnşaat, 601 milyon 500 bin liralık teklifle kazandı.