Amasya Belediyesi’nden emekli Hasan Kaçar'ın eşi, Murat, Dilek, Melek ve Melda'nın anneleri, CHP İl Başkan Yardımcısı Cemal Kurt’un kayınvalidesi Gülüzar Kaçar, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Gülüzar Kaçar, kurtarılamayarak vefat etti.

Merhumenin cenazesi bugün (15 Temmuz 2026 Çarşamba günü) Amasya Sultanbeyli Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Amasya Memi Dede Mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR