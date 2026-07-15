FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sırasında TÜRKSAT’ın Ankara Gölbaşı tesislerinde şehit olan Ali Karslı, memleketi Çorum’daki kabri başında düzenlenen programla dualarla anıldı.

15 Temmuz şehidi Ali Karslı için kabri başında anma programı düzenlendi. Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Hıdırlık Mezarlığı’ndaki kabirde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Ali Karslı ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi. Acılı aileye bir kez daha başsağlığı dileklerini ileten Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri Ali Karslı’nın kabrine karanfil bıraktı.

Törene katılan Şehit Ali Karslı’nın çocukluk arkadaşı Azmi Pektaş da ortaokul yıllarında başlayan dostluklarını anlattı. Karslı’nın lise eğitiminin ardından Ankara’da TÜRKSAT bünyesinde çalışmaya başladığını belirten Pektaş, “Ali kardeşimiz, 15 Temmuz gecesi TÜRKSAT’ta şehit oldu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Darbe girişiminin yaşandığı gece sabaha kadar nöbet tuttuklarını aktaran Pektaş, ertesi gün Ankara’ya gittiklerini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bombalandığını öğrendikten sonra bölgeye geçtiklerini dile getiren Pektaş, darbecilerin tanklar ve ağır iş makineleriyle verdiği zararı yerinde gördüklerini ifade etti. Pektaş, “Ali Karslı kardeşimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mekânları cennet olsun. Allah devletimize ve milletimize bir daha böyle hain girişimler yaşatmasın” diye konuştu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ