Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıldönümün dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Aşgın, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimine karşı gösterdiği destansı direnişin üzerinden geçen 10 yıla rağmen ilk günkü kararlılık ve gururla hatırlandığını ifade etti.

Belediye Başkanı Aşgın mesajında, “15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Aradan geçen zamana rağmen o gece yazılan kahramanlık destanı, milletimizin hafızasında ve gönlünde ilk günkü canlılığını korumaktadır. Vatan topraklarımıza göz diken ve işgale kalkışan yedi düvele, bu toprakların sahipsiz olmadığını her zaman gösteren aziz milletimiz; 15 Temmuz gecesi başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TBMM Başkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, güvenlik güçlerimiz ve necip milletimizle birlikte darbecilere karşı onurlu ve güçlü bir duruş sergileyerek milli iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, demokrasimize ve devletimize sahip çıkmıştır.” ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin tehditler, bombalar ve ihanetle desteklenmesine rağmen milletin çelikten iradesi karşısında başarısızlığa uğradığını vurgulayan Aşgın, “15 Temmuz’da sergilenen birlik, beraberlik ve fedakârlık ruhu, 10 yıl sonra da yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Milletimiz, o gece tüm dünyanın gıpta ile izlediği bir duruş sergileyerek tarihe unutulmayacak bir not düşmüş, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkma konusundaki kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir.” dedi.

Başkan Aşgın mesajının sonunda ise şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıl dönümünde; canı pahasına ülkesini savunan 15 Temmuz şehitlerimizi, tarih boyunca aynı mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın; birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah.”

Muhabir: SELDA FINDIK