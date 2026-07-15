CHP'de 833 kurultay delegesi, olağanüstü kurultay talebiyle topladıkları noter onaylı imzaların işleme alınmaması üzerine Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açarken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel kurultay sürecinin bilinçli olarak geciktirildiğini savunarak Kemal Kılıçdaroğlu'na tüm CHP üyelerinin katılacağı genel başkanlık yarışına girme çağrısı yaptı.

Özgür Özel cephesi, faaliyetlerinin engellenmesi gibi bir durumda "yedek plan" olarak yeni bir siyasi oluşum seçeneğinin değerlendirilebileceğini ifade ederken ilk kez bir tarih verildi.

"Şimdilik ‘Yeni Parti’ diyelim"

Özel, yeni parti için temmuz sonu veya ağustos başında adım atılabileceğini açıkladı. Parti adı ve logosuna ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirten Özel, "Genel kabul gören isim belli, şimdilik ‘Yeni Parti’ diyelim" dedi.

Yeni partiye ilişkin sürecin hukuki gelişmelerle birlikte yürütüldüğünü kaydeden Özel, 20 Temmuz'u beklediklerini, bu aşamanın ardından seçilmiş il başkanlarıyla görüşeceklerini ve süreci koordineli biçimde yürüteceklerini ifade etti.