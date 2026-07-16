Çorum'da gece saatlerinde bir iş yeri silahlı saldırının hedefi oldu. Motosikletle gelen 2 şüpheli, iş yerine tüfekle ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bağcılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda F.Y.'ye ait işyerine önüne motosikletle gelen iki kişi, tüfekle peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinin camlarında hasar oluştu.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı saldırıda iş yerinde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Polis kaçan 2 şüpheliyi arıyor.