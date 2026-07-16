Alınan bilgiye göre, iki çocuk babası Habip Çelebi'den bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Çelebi'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Habip Çelebi'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İskilip'e bağlı Harun köyünde toprağa verilecek.