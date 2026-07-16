9 YILDIR NÜFUS YENİLENME SEVİYESİNİN ALTINDA

Kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı 2001 yılında 2,38 iken bu rakam 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2025 yılında 1,42 çocuk olarak gerçekleşti. Toplam doğurganlık hızı son dokuz yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında kalmaya devam etti. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,09 çocuk ile Bartın oldu. Bu ili 1,10 çocuk ile İzmir, 1,11 çocuk ile Eskişehir, Ankara ve Zonguldak izledi.

ÇORUM'DA SERT DÜŞÜŞ

Toplam doğurganlık hızı 2017 yılında 57 ilde 2,10'un altında kalırken 2025 yılında bu rakam 76 ile yükseldi. Toplam doğurganlık hızının 1,50'nin altında kaldığı il sayısı 2017 yılında 4 iken 2025 yılında 59 oldu. Çorum da bu iller arasında yer aldı. 2025 yılında Çorum'da 3 bin 931 bebek dünyaya geldi. Çorum'da doğan bebek sayısı 2020 yılına göre yüzde 27,8 azaldı. Doğurganlık hızı ise 1,58’den 1,22'ye geriledi. Ortalama anne olma yaşı da 27,1’den 28’e çıktı.



