Mollahasan Köyü’ndeki şenlikte vatandaşlar bir araya gelerek hem eğlenecek hem de köy kültürünü yaşatma imkânı bulacak.

Program kapsamında sanatçılar Sinan Topal, Rıza Taş ve Caner Ercan sahne alacak. Şenlikte müzik, eğlence ve birlik beraberlik mesajları ön plana çıkacak.

“Birlikte eğleniyor, kültürümüzü yaşatıyoruz” sloganıyla duyurulan etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi. Mollahasan Köyü Şenliği için iletişim bilgisi olarak Cemal Kurt’un 0532 704 00 64 numaralı telefonu paylaşıldı.

Muhabir: Haber Merkezi