Çorum'un köklü ailelerinden, Kuyumcular Çarşısı'nın tanınmış ve sevilen esnaflarından Necati Peker hayatını kaybetti.

Filiz Peker'in eşi; İsmail Peker, İrfan Peker ve Figen Çakmak Peker'in babası; İzel ve Necati Burak Peker'in ise dedesi olan Necati Peker'in vefat haberi, ailesi, sevenleri ve Çorum esnaf camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Merhum Necati Peker'in cenazesi bugün (16 Temmuz 2026 Perşembe günü) ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi