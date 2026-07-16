AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyonu ve KEFEK Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahlatcı mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesi hain darbe girişimine karşı aziz milletimizin yazdığı şanlı destanın önemine dikkat çekerek, milli irade vurgusu yaptı.

“DEMOKRASİ DERSİ VERDİK”

Ahlatcı, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez. 15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi çağrısıyla meydanları dolduran, tankların, tüfeklerin karşısına sadece imanı ve vatan sevgisiyle dikilen aziz milletimiz, tüm dünyaya unutulmayacak bir demokrasi dersi vermiştir. Liderimizin kararlı duruşu ve milletimizin sarsılmaz iradesiyle hainlere geçit vermediğimiz o karanlık gecenin sabahında, Türkiye Yüzyılı'nın temelleri atılmıştır."

“HEDEFLERİMİZE YÜRÜYORUZ”

Mesajında şehit ve gazileri de minnetle yâd eden Yusuf Ahlatcı; “Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, bağımsızlığımız uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milli iradenin gücüyle dün olduğu gibi bugün de yarın da vatanımıza ve bayrağımıza her daim sahip çıkacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi