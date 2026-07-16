Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, mesajında, 15 Temmuz’un yalnızca silahlı kalkışmaya karşı bir duruş değil, sivil siyasete ve milli egemenliğine sahip çıkmanın en somut beyanı olduğunu vurguladı.

“15 Temmuz; karanlığın aydınlığa, korkunun cesarete, ihanetin millet iradesine yenildiği gecenin adıdır” diyerek o gece gökyüzünü savaş uçaklarının, sokakları tankların sardığını, fakat hainlerin hesap edemediği gerçeğin bu milletin yüreğinin tüm silahlardan güçlü olduğunu dile getiren Milletvekili Kaya: “Çünkü bu topraklarda vatan sevgisi, can sevgisinin önüne geçer. Bu topraklarda bayrak, yalnızca bir kumaş parçası değil; şehitlerin kanıyla rengini almış mukaddes bir emanettir. O gece milyonlar, aynı duada buluştu. Aynı bayrağın altında kenetlendi. Aynı inançla meydanlara yürüdü. Ve tarih bir kez daha yazıldı. Ne tanklar durdurabildi bu milleti, Ne uçaklar sindirebildi. Çünkü karşılarında yalnız insanlar değil, yedi düvele karşı Çanakkale'de direnen ruh vardı. Sakarya'nın inancı, Dumlupınar'ın kararlılığı, İstiklal Harbi'nin bağımsızlık ateşi vardı. 15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin engellenmesi değildir.15 Temmuz; milletin kendi kaderine sahip çıktığı, Demokrasiye omuz verdiği. Bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıktığı destansı bir direniştir. Şehitlerimiz, bu toprakların ebedî nöbetçileridir. Gazilerimiz ise cesaretin yaşayan nişaneleridir. Onların fedakârlığı sayesinde bugün özgürce nefes alıyor, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde huzurla yaşıyoruz” dedi.

Bu vatanın uğruna can verenlerin emaneti olduğunu, bizlere düşen görevin o emaneti aynı inançla koruyup, kardeşliği güçlendirmek, demokrasimiz ile Cumhuriyete sahip çıkmak olduğunu da kaydeden Milletvekili Kaya mesajında şu görüşlere yer verdi: “Birliğimiz en büyük gücümüzdür. Beraberliğimiz en sağlam kalemizdir. Millet iradesi ise hiçbir güç tarafından esir alınamayacak kadar azizdir. Ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalandıkça; Ezanlarımız minarelerden yankılanmaya devam ettikçe; Bu millet var oldukça, hiçbir ihanet başarılı olamayacaktır. Çünkü biz, tarih boyunca küllerinden yeniden doğmasını bilen bir milletiz. Biz, zor zamanlarda omuz omuza veren bir milletiz. Biz, "Önce vatan" diyerek yürüyenlerin evlatlarıyız. Rabbim; bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Demokrasi ve Millî Birlik Günü'müz kutlu olsun. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Ne mutlu vatanı için yaşayanlara ne mutlu bayrağı için dimdik duranlara, ne mutlu milletinin iradesine sonsuza kadar sahip çıkanlara”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ