Çorum Terziler Odası Başkanı Sadık Balaban, artan maliyetler karşısında terzi ücret tarifelerinin yetersiz kaldığını belirterek, hem esnafın hem de vatandaşın ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini söyledi.

Vatandaşların terzi hizmeti alırken pazarlık yapma alışkanlığının devam ettiğine dikkat çeken Balaban, emeği yoğun bir meslek olan terzilikte fiyatların zaten minimum seviyelerde tutulduğunu ifade ederek, vatandaşlardan anlayış beklediklerini kaydetti.

Balaban, oda olarak günümüz ekonomik şartlarında terzilik mesleğinin ayakta kalabilmesi için büyük mücadele verdiklerini belirterek, belirlenen ücret tarifelerinin artan maliyetler karşısında yetersiz kaldığını aktardı. Her geçen gün yükselen kira, elektrik, doğal gaz, işçilik ve malzeme giderlerinin terzi esnafını zorladığını ifade eden Balaban, buna rağmen birçok vatandaşın ücret konusunda indirim talep ettiğini belirtti.

Terziliğin büyük emek isteyen, sabır ve ustalık gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayan Sadık Balaban, yapılan her işin saatler süren ince işçilik sonucu ortaya çıktığını söyledi.

“TERZİLİK EMEKTİR”

Hazır giyim sektörünün yaygınlaşmasıyla birlikte terzilerin daha çok tadilat ve özel dikim işleri yaptığını ifade eden Balaban, her bir işlemin ayrı bir uzmanlık gerektirdiğini kaydetti.

Sadık Balaban, "Vatandaşlarımız bazen küçük görünen bir tadilatın birkaç dakikada yapıldığını düşünüyor. Oysa her işlem dikkat, deneyim ve emek istiyor. Kullanılan iplikten makine bakımına kadar birçok giderimiz bulunuyor. Bugün belirlenen ücret tarifeleri bile ekonomik şartlar karşısında ciddi anlamda erimiş durumdadır" dedi.

ESNAF DA VATANDAŞ DA ZOR DURUMDA!

Ekonomik sıkıntıların sadece vatandaşları değil, küçük esnafı da derinden etkilediğini belirten Balaban, terzi esnafının mümkün olduğunca uygun fiyatlarla hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Oda Başkanı Balaban, “Biz vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntıları elbette biliyoruz. Ancak aynı sıkıntıları esnafımız da yaşıyor. Kazancımız her geçen gün azalırken giderlerimiz katlanarak artıyor. Buna rağmen birçok vatandaşımız ücretlerde indirim bekliyor. Odamızın belirlediği tarifeler zaten asgari seviyededir" ifadelerini kullandı.

“ANLAYIŞ BEKLİYORUZ”

Terzilik mesleğinin yaşatılabilmesi için emeğin karşılığının verilmesi gerektiğini vurgulayan Sadık Balaban, vatandaşlara çağrıda bulunarak şunları söyledi: “Terzi esnafımız yılların birikimiyle hizmet veriyor. Mesleğimizi sürdürebilmek, kaliteli hizmet sunmaya devam edebilmek için vatandaşlarımızın ücret tarifeleri konusunda anlayış göstermelerini bekliyoruz. Esnafımızın ayakta kalması hem mesleğimiz hem de şehir ekonomisi açısından büyük önem taşıyor”

Balaban, Çorum'daki terzi esnafının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kaliteli ve güvenilir hizmet sunmaya devam edeceğini belirterek, emeğin değerinin korunmasının hem esnaf hem de toplum açısından ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Sadık Balaban son olarak, haksız rekabetin önüne geçilebilmesi için terzi esnafından fiyat tarifelerine harfiyen uymalarını isteyerek, tüm oda üyesi esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Muhabir: SELDA FINDIK