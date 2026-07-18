Çorum'da bir cipin motor kısmında çıkan yangın, vatandaşlar ve trafik polisinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Kunduzhan Mahallesi Çorum Belediye Başkanlığı binası yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir cipin motor kısmında bir dumanlar yükselmeye başladı.

Yangını fark eden vatandaşlar ve bölgede bulunan trafik polisi yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen ekipler tarafından araçta soğutma yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı