Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 118 uygulamada 26 kahvehane/kıraathane, 25 kafe, 27 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi. Çorum’da meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde düzenlenen denetimlerde 3 bin 271 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

Uygulamalarda yapılan aramalarda, 3 tabanca, 6 av tüfeği, 10 tabanca fişeği, 19 av fişeği, 1 kesici-delici alet, 10 adet sentetik ecza, 69,46 gram sentetik kannabinoid ve 3,37 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca trafik denetimlerinde ise 2 bin 265 aracı kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 24 araca idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” görüşüne yer verildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ