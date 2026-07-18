Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Osmancık ilçesine il dışından uyuşturucu madde getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Getirdikleri uyuşturucu maddeyi satmaya hazırlandıkları tespit edilen H.Y., A.S.K. ve E.E. isimli 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y., A.S.K. ve E.E., işlemlerinin ardından Osmancık Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden H.Y., mahkemece tutuklanırken, A.S.K. ve E.E. serbest bırakıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı