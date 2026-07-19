Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Mürsel 1. Sokak'ta amca oğlu oldukları öğrenilen E.T. ile H.T. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.T., akrabası E.T.'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı E.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK