İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen S.D., H.R.Ç., S.K., B.A. ve M.D.H., 3 günlük fiziki takibin ardından gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda Bin 142 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler S.D., H.R.Ç., S.K. ve M.D.H. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.