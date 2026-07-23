Kaza, dün akşam 17.45 saatlerinde İstanbul-Samsun D-100 Karayolu Çiftlikler Mahallesi mevkisindeki Gökbel Bağları yokuşunda meydana geldi.

Henüz nedeni belirlenemeyen kazada bir otomobil kontrolden çıkarak maddi hasar gördü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile ilgili ekipler sevk edildi. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri de kazaya karışan kişilerin durumunu kontrol etti.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, hasar gören otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: Haber Merkezi