Alınan bilgiye göre, kentte düzenlenen konser etkinliği sonrasında Kadeş Meydanı ile Saat Kulesi civarında meydana gelen iki ayrı olayda, 2 kişi kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerlerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.