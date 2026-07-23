Kaza, dün gece Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Keyvanoğlu’nun (30) kullandığı 06 CZP 780 plakalı motosiklet ile Ö.D. (26) yönetimindeki 71 AK 525 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Keyvanoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Keyvanoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çorum'da toprağa verildi. Tedavi altına alınan otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin hızla ilerlediği ve yolda dönüş yapan otomobil ile çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve otomobil savrulurken, olay yerinde bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı görülüyor.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı