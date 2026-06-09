F.A. idaresindeki 06 DYL 120 plakalı asfalt yüklü tanker ile Ö.Ö.'nün kullandığı 42 AAU 22 plakalı otomobil, Çorum-Samsun Kara Yolu Palabıyık Köyü kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Ö.Ö. ile araçta bulunan aynı aileden F.Ö., A.Ö. ve D.Ö. yaralandı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK