Alınan bilgiye göre H.M.Y., henüz bilinmeyen nedenle Osmancık Köprüsü üst geçidinden yaklaşık 9 metre yükseklikten yola atladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Asfalta düşerek yaralanan H.M.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, gence ait olduğu belirlenen bir bisiklet, bir paket sigara ve çakmak muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.