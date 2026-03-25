Edinilen bilgiye göre, saat 07.40'ta Vezirköprü-Havza karayolu üzerinde freni patladığı değerlendirilen D.K.'nın kullandığı 19 LH 706 plakalı yem yüklü TIR’ın kontrolden çıkarak ışıklarda bekleyen 6 araca çarpıp devrilmesi sonucunda meydana geldi. Toplam 9 aracın karıştığı feci kazada bölge savaş alanına döndü. Çarpmanın etkisiyle, lise öğrencilerini taşıyan 55 PG 391 plakalı okul servisi, Gelincik Evler Sitesi istinat duvarından aşağı uçtu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10'u öğrenci, 8'i yetişkin olmak üzere toplam 18 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananların isimlerinin M.K., M.M, Y.A., M.C.Ö., D.K., V.İ., M.M., Y.M., E.K., T.Y.İ., Ö.A., M.M.B., Y.Ç., M.M.C, Y.A, B.O., S.İ. ve E.D. olduğu öğrenildi. Yaralılardan 3’ü Samsun'a sevk edilirken, TIR sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KORNA ÇALARAK ÇEVREDEKİLERİ UYARMAYA ÇALIŞTI

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, tırın korna çalarak hızla ilerlediği, önündeki araçlara çarptığı ve kazanın bir anda zincirleme şekilde büyüdüğü anlar yer aldı. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle araçların savrulduğu ve çevredeki vatandaşların panik yaşadığı görüldü.