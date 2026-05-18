Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde bulunan bir apartmanın bahçesindeki kameriyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki minibüs ile otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının sıçradığı otomobil, vatandaşların çabasıyla itilerek alevlerden uzaklaştırıldı. Alev alan minibüs ile kameriye ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, iki araçta maddi hasar meydana geldi, kameriye kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.