Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde bulunan bir apartmanın bahçesindeki kameriyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki minibüs ile otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının sıçradığı otomobil, vatandaşların çabasıyla itilerek alevlerden uzaklaştırıldı. Alev alan minibüs ile kameriye ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında yaralanan olmazken, iki araçta maddi hasar meydana geldi, kameriye kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangın paniği mahalleyi ayağa kaldırdı
Yangın paniği mahalleyi ayağa kaldırdı
İçeriği Görüntüle

0841025B A6D4 4Ed5 B454 7696C65A48843213Bbb3 1493 4E2E 8818 4Cd2D39Db6E3

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK