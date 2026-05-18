Çorum’da daha önce 2 kez silahlı saldırıya uğrayan restoran, gece saatlerinde yeniden kurşunlandı.

Çorum Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde B.D.’ye ait restorana, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası restoranda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede cadde üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Görgü tanıkları, yaya halde kaçan bir şüpheli gördüklerini ifade etti.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.