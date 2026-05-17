Alınan bilgiye göre, aralarında gelin-görümce ilişkisi bulunduğu öğrenilen C.K. ile E.A. arasında, misafir olarak gittikleri Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde’deki evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, iddiaya göre taraflar kendilerini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.