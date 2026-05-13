Alınan bilgiye göre, Yeniyol Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde Irak uyruklu Iyad A. ile Hassan Ş. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Iyad A. ile Hassan Ş. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, yabancı uyruklu oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.