Kazalar, Alaca-Sungurlu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametine seyir halinde olan B.E. yönetimindeki 19 AGZ 564 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan S.E. yaralandı.

Aynı noktada meydana gelen diğer kazada ise S.B. idaresindeki 60 AIE 416 plakalı hafif ticari araç, kayarak yan yattı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı