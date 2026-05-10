Mehmet Y. idaresindeki 19 AGR 957 plakalı otomobil ile Yalçın D'nin kullandığı 06 GD 4202 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolu Atçalı köyü kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan E.E.Y., F.E.Y. ve M.S.B. yaralandı.
Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunun Çorum istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
Çarpışmanın etkisiyle orta refüjde bulunan tretuvar taşları ile çelik bariyerlerde de hasar oluştu.