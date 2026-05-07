Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2026 yılı içerisinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar kapsamında 46 bin 213 sentetik ecza hapı, 1 kilo 167 gram sentetik kannabinoid bonzai, 183 gram bonzai ham maddesi, 190 gram metamfetamin, 23 gram kenevir tohumu, 11 gram kubar esrar, 10 adet ekstazi hap ve 1 gram amfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 3 hassas terazi, 33 uyuşturucu kullanma aparatı, 19 cep telefonu, 4 ruhsatsız tabanca, 511 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 2 av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 188 bin 835 lira nakit para bulundu.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 220 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 29’u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi