Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2025 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye karayolu ağında 2025 yılında toplam 1 milyon 549 bin 574 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 261 bin 253 adedi sadece maddi hasarlı, 288 bin 321 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 86,5'i yerleşim yeri içinde yüzde 13,5'i ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti.

Türkiye'de 2025 yılında meydana gelen 288 bin 321 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 541 kişi kaza yerinde, 3 bin 494 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Karayolu trafik kazalarında 2025 yılında günde ortalama 789,9 ölümlü yaralanmalı kaza, 16,5 ölüm ve 1106,7 yaralanma meydana geldi.

Türkiye'de 2025 yılında 2024 yılına göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 7,4, toplam kaza sayısı yüzde 7,3, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 8,0, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 7,1 ve yaralı sayısı yüzde 4,9 arttı. Toplam ölü sayısı ise yüzde 5,0 azaldı.

Öte yandan TÜİK verilerine göre Çorum’da da 2025 yılında 9 bin 274 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 54 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 846 kişi ise yaralandı. Çorum’da 225 bin 570 motorlu kara taşıtı sayısı bulunduğu belirtilen verilere göre 19 kişinin olay yerinde, 35 kişinin ise kaza sonrası hayatını kaybettiği de açıklandı.

