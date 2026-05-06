Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar bir birine bıçak çekti.

Yaşanan arbede sırasında herhangi bir yaralanma olmazken, kavga sonrası taraflardan birine ait aracın camları kırıldı, kaportası zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kısa süreli yaşanan gerginlik, Yunus ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Aracı zarar gören tarafın karakola giderek şikayetçi olduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.