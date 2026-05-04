İsa Mert Y. (27) idaresindeki 34 EHL 124 plakalı kamyonet, Çorum-Samsun Karayolu Sıklık Tabiat Parkı mevkisinde aynı istikamette seyir halinde olan Ali Erkan K. (40)'nın kullandığı 42 AZZ 303 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü hafif yaralanırken, kamyonette yolcu olarak bulunan Etka K. (33) hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK